7 мая Украина нанесла второй удар по критически важному заводу, производящему оптоволокно для дронов.
Важнейший для СВО завод оптоволокна в Саранске пропустил второй удар: общество требует Сталина, СМЕРШа и расстрелов
Комментарии
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ЗК
Зоя Келешиди
Только СМЕРШ наведёт порядок среди предателей.
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12 час.
Юрий Кушнарев
что вы всё по оглоблям бьёте? Пора и по лошади,по гребцу на галерах.Неужели непонятно,что от его неумения организовать работу,подобрать квалифицированных управленцев,карать,а не наказывать за воровство и зависит успех в войне.А что на деле? Блатные на госслужбе от сырости взялись? "Смерш",который требуют четвёртый год где? Смертная казнь? И таких вопросов много.Хватит петь дифирамбы человеку ни хрена не смыслящему в управлении страной.Чем он руководил в своей жизни? По блату ФСБ в течении одного года.Что может за год сделать даже профессионал?
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11 час.
M
Mikhail
Завклубом в Дрездене работал
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10 час.
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