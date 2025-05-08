Важнейший для СВО завод оптоволокна в Саранске пропустил второй удар: общество требует Сталина, СМЕРШа и расстрелов

Юрий Кушнарев

что вы всё по оглоблям бьёте? Пора и по лошади,по гребцу на галерах.Неужели непонятно,что от его неумения организовать работу,подобрать квалифицированных управленцев,карать,а не наказывать за воровство и зависит успех в войне.А что на деле? Блатные на госслужбе от сырости взялись? "Смерш",который требуют четвёртый год где? Смертная казнь? И таких вопросов много.Хватит петь дифирамбы человеку ни хрена не смыслящему в управлении страной.Чем он руководил в своей жизни? По блату ФСБ в течении одного года.Что может за год сделать даже профессионал?