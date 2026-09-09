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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Падиус из МБА стал MVP Кубка Кондрашина и Белова

МБА выиграла Кубок Кондрашина и Белова-2027 в Санкт-Петербурге, победив УНИКС в финале (96:92). 19-летний защитник Матвей Падиус набрал 13 очков и 6 передач и был признан MVP турнира.

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