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Царьград

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В Петербурге лжемастер взял с 95-летней бабушки 135 тысяч за ремонт

В Петербурге лжемастер взял с 95-летней бабушки 135 тысяч за ремонт

В Василеостровском районе Петербурга жертвой мошенника стала 95-летняя местная жительница. В полицию она обратилась 9 сентября, сообщив, что пострадала от действий мужчины, который пришёл к ней под видом специалиста по ремонту компьютеров.

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