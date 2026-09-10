В Петербурге лжемастер взял с 95-летней бабушки 135 тысяч за ремонт

В Василеостровском районе Петербурга жертвой мошенника стала 95-летняя местная жительница. В полицию она обратилась 9 сентября, сообщив, что пострадала от действий мужчины, который пришёл к ней под видом специалиста по ремонту компьютеров.
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