Премьер Нетаньяху: Рафах будет атакован после вывода гражданских, но их там 1 млн человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль будет сражаться в Газе до полной ликвидации боевиков движения ХАМАС и сейчас зачистке подлежит приграничный с Египтом город Рафах, в котором находятся от 1 до 1,5 млн гражданских.