Кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу стоит вспомнить о судьбе гитлеровской Германии, когда он призывает к нанесению ударов по России немецкими ракетами, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков 14 октября в своем Telegram-канале.
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