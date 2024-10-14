Пушков напомнил кандидату в премьеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

Кандидату в канцлеры ФРГ Фридриху Мерцу стоит вспомнить о судьбе гитлеровской Германии, когда он призывает к нанесению ударов по России немецкими ракетами, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков 14 октября в своем Telegram-канале.