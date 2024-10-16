Глобальное потепление спровоцировало болезни деревьев в Крыму и Севастополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог РФ, кандидат биологических наук Наталья Мильчакова.
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