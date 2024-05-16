Умер российский живописец Сергей Андрияка

Андрияка скончался 16 мая на 66-м году жизни.<strong>Российский живописец, народный художник России Сергей Андрияка скончался на 66-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Академии акварели и изящных искусств художника.
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