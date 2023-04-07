Прокуратура выявила более 70 нарушений на детских площадках в Ленобласти

К дисциплинарной ответственности привлечено 18 виновных лиц, в суды передано 16 исковых заявлений. По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского в 47-м регионе устраняют нарушения на детских площадках на придомовых территориях.
К дисциплинарной ответственности привлечено 18 виновных лиц, в суды передано 16 исковых заявлений. По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского в 47-м регионе устраняют нарушения на детских площадках на придомовых территориях.
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