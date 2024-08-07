Новый пункт весогабаритного контроля строят на Алтае. Где они уже есть и зачем нужны?

Стоимость работ составит 163 миллиона рублей Пункты весогабаритного контроля на Алтае / Фото: Минтранс Алтайского края Еще один пункт весогабаритного контроля появится в Алтайском крае до конца 2024 года.
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