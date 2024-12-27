Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Б
    "Трафик YouTube в России упал до рекордно низкого уровня." Так вы его зарезали, он и упал. По вине автомобилистов в Р...Польза штрафов, н...
  • Евгения Морозова
    Это что за бред? Какие-то помои злобного недоучки. Не засоряй эфир. Займись делом. Покайся - исправь себя и не мучай ..."Никогда не следу...
  • Евгений Сорокин
    А где дурацкая табличка с вопросами?  Хотя ответ один - гнать их всех намазываться на исторической родине.«Это провокация»:...

Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы

Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы

Трудовых мигрантов хотят привязывать к одному работодателю, чтобы устранить дефицит рабочей силы в конкретных сферах и пресечь текучку кадров — такое предложение содержится в плане поддержки строительной отрасли, подготовленном Минстроем России и внесенном на согласование в аппарат правительства, его уже поддержали Минтруд и Минфин, сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх