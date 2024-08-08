Прошедший ремонт БДК Александр Шабалин провел тренировку по погрузке и выгрузке техники

Экипаж большого десантного корабля Балтийского флота "Александр Шабалин" и подразделение морских пехотинцев провели тактико-специальное занятие по организации погрузки и выгрузки боевой и специальной техники на побережье.
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