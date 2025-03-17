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Царьград

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Когда стоит закрывать короткие вклады: Аналитик указал на идеальный момент

Когда стоит закрывать короткие вклады: Аналитик указал на идеальный момент

Выяснилось самое лучшее время для закрытия коротких вкладов.Несмотря на то, что в последнее время банки стали ухудшать условия по депозитам, пока всё же стоит сохранять свои средства на коротких вкладах.

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