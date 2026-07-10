Выездная бригада медиков проконсультировала детей в Балашихе

В детском отделении поликлиники № 2 на улице Третьяка в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха сегодня работала выездная бригада специалистов Научно-исследовательского клинического института детства Московской области.
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