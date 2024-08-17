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Сценарий победившего в Выборге фильма про девушку-марку пришлось экстренно переписывать из-за актера Стоянова

Сценарий победившего в Выборге фильма про девушку-марку пришлось экстренно переписывать из-за актера Стоянова

Сценарий Наталья Назарова написала давно, но только теперь удалось его снять. Сама история многим показалась невероятной, но была принята, поскольку погружение в сказку  и невероятные эмоции стали потребностью  зрителя, который обманываться рад.

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