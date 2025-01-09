Генсек ООН поздравил с избранием нового президента Ливана

Поздравление Джозефа Ауна с избранием на пост президента Ливана и завершением президентского кризиса в стране направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 9 января сообщила пресс-служба главы всемирной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии