Трамп рассекретит данные о критической уязвимости систем голосования в США

Американская администрация, наконец-то, решила сбросить покров секретности. Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил о немедленном рассекречивании разведданных, которые, по его словам, демонстрируют «шокирующую уязвимость» избирательной инфраструктуры США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии