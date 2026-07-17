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Мировое обозрение

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Трамп рассекретит данные о критической уязвимости систем голосования в США

Трамп рассекретит данные о критической уязвимости систем голосования в США

Американская администрация, наконец-то, решила сбросить покров секретности. Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил о немедленном рассекречивании разведданных, которые, по его словам, демонстрируют «шокирующую уязвимость» избирательной инфраструктуры США.

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