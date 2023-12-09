«Другие спортсмены тоже готовы идти на компромиссы. Каждому хочется ухватить кусок пирога». Горнолыжник Кристофферсен о соглашении Клэбо с федерацией

Перед началом сезона девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо и Федерация лыжного спорта Норвегии договорились о соглашении, по которому спортсмен освобождается от контрактных обязательств федерации в те дни, когда не участвует в гонках.