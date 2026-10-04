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Врач объяснила, почему у детей падает зрение и когда нужна проверка

Амблиопию, или «ленивый глаз», удаётся распознать не всегда, хотя именно ранняя диагностика даёт ребёнку шанс на полное восстановление зрения.

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