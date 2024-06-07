Актер Театра наций Михаил Горский перевел мошенникам все свои деньги

Как выяснил “МК”, около 21.00 47-летнему Горскому пришло сообщение в мессенджере от якобы директора Театра наций, что произошла утечка данных сотрудников театра и через некоторое время с ним должен связаться сотрудник ФСБ.
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