FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 779 подписчиков

Актер Театра наций Михаил Горский перевел мошенникам все свои деньги

Актер Театра наций Михаил Горский перевел мошенникам все свои деньги

Как выяснил “МК”, около 21.00 47-летнему Горскому пришло сообщение в мессенджере от якобы директора Театра наций, что произошла утечка данных сотрудников театра и через некоторое время с ним должен связаться сотрудник ФСБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх