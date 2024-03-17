Трамп раскритиковал Зеленского и призвал давать Украине деньги лишь в долг

Тематика Украины стала одно из важных особенностей текущей предвыборной гонки в США. Так, бывший глава американского государства и один из основных кандидатов на пост президента страны Дональд Трамп, в ходе митинга перед своими сторонниками (поклонниками и избирателями) в штате Огайо раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского и призвал давать Киеву деньги исключительно в долг, а не дарить.