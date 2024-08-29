Сийярто выступил против ударов ВСУ дальнобойным оружием по РФ

Венгрия выступает против ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием по территории РФ, потому что это влечет риск эскалации конфликта, Будапешт будет отстаивать мирную позицию на заседании глав минобороны и МИД в Брюсселе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook*.