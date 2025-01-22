"Известия": ВСУ планируют попытку наступления у курской Суджи

Украинские националисты планируют наступление у Суджи Курской области. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники, сейчас боевики ВСУ стягивают в район резервы, а подразделения теробороны заменены на штурмовые бригады.
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