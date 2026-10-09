«Высказывания преувеличены»: в Госдуме ответили на опасения о нехватке денег на пенсии

Дефицита пенсионного обеспечения нет, более того, наблюдается рост бюджетной системы в целом по социальному обеспечению, заявила RTVI член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
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