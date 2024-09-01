В деле о некачественных бронежилетах появились свидетели

Свидетельские показания подтверждают причастность генерального директора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов к делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, как указано в материалах дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
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