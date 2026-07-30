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Из советского приюта в «золотую клетку» лидера ГДР: трагическая судьба приемной дочери Вальтера Ульбрихта

Из советского приюта в «золотую клетку» лидера ГДР: трагическая судьба приемной дочери Вальтера Ульбрихта

В декабре 1991 года в берлинской квартире нашли тело 47-летней женщины со следами насильственной смерти.

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