SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

Перешедший в «Тоттенхэм» Тонали: «Хотел вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег»

Перешедший в «Тоттенхэм» Тонали: «Хотел вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали рассказал, почему решил перейти из «Ньюкасла» в «Тоттенхэм».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии