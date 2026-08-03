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Daily Storm

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Итальянский ресторан на Кудринской площади приостановил работу после теракта

Итальянский ресторан на Кудринской площади приостановил работу после теракта

Команда заведения выразила соболезнования и призналась, что «бессильна перед произошедшим»Итальянский ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади приостановил работу после взрыва, произошедшего 1 августа.

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