Путин расширил состав Совета по развитию самоуправления

Президент России Владимир Путин расширил состав Совета по развитию местного самоуправления, добавив в него исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна.
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