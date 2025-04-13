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Какие новые правила ждут рыбаков во время рыбалки после расширения полномочий Рыбнадзора

Какие новые правила ждут рыбаков во время рыбалки после расширения полномочий Рыбнадзора

Какие новые правила ждут рыбаков во время рыбалки после расширения полномочий Рыбнадзора Юлия ЧелкановаРыбалка — это не только увлекательное времяпрепровождение, но и сфера, требующая соблюдения множества правил.

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