♀♂ Гостиная для друзей

36 626 подписчиков

Латвийский канал "LTV1" запускает телепрограмму "Мне стыдно" для русских зрителей

Латвийский канал "LTV1" запускает телепрограмму "Мне стыдно" для русских зрителей

С 1 июня на главном телеканале Латвии начнется выпуск программы "Мне стыдно", на которой любой русскоязычный артист или певец сможет покаяться за Россию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх