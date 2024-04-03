Главы МИД ФРГ, Франции и Польши: Украине будут помогать столько, сколько нужно

Украине будут помогать столько, сколько нужно. С соответствующим заявлением выступила руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне и их польский коллега Радослав Сикорский.
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