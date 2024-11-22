Кнайсль: страны Запада не могут перехватить новые гиперзвуковые ракеты России

Global Look Press/dpa/Jens Büttner Западные политики должны осознать, что их оборонительные системы не в состоянии перехватить новые российские гиперзвуковые ракеты, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии