Пентагон заявил о контактах с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе

Помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что правительство США контактирует с Россией на высоком уровне по поводу утверждений Вашингтона о разработке Москвой оружия космического базирования.
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