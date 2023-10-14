По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, на продолжительность жизни сильно влияет ожирение. Причем оно давно перестало быть исключительно взрослой проблемой, все чаще лишним весом страдают молодые люди и даже дети.
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