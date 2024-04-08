Гол Свечникова помог «Каролин» обыграть «Коламбус»

«Каролина» на домашней арене всухую расправилась с «Коламбусом». В ночь на 8 апреля в Роли (штат Северная Каролина, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс».
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