Астраханская «Атмосфера» стала центром притяжения застройщиков со всей страны

Намечается хорошая тенденция. Недавно через всю страну в Астрахань приезжали застройщики из Владивостока, чтобы перенять опыт южных коллег и посмотреть на объекты, которые строит у нас в городе компания-застройщик «Прогресс».
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