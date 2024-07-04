Три машины разбились на улице Московской в Калуге

3 июля в микрорайоне Северный в Калуге произошла авария с участием трех машин. В среду около 19 часов в районе дома № 341 по улице Московской 41-летняя женщина за рулем машины Ravon Nexia ехала в сторону переулка Дальнего в левой полосе.
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