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Калуга-поиск

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Три машины разбились на улице Московской в Калуге

Три машины разбились на улице Московской в Калуге

3 июля в микрорайоне Северный в Калуге произошла авария с участием трех машин. В среду около 19 часов в районе дома № 341 по улице Московской 41-летняя женщина за рулем машины Ravon Nexia ехала в сторону переулка Дальнего в левой полосе.

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