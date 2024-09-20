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"Всё, денег нет совсем - устраиваюсь на работу": Лазарева пожаловалась Белому на тотальную нищету

"Всё, денег нет совсем - устраиваюсь на работу": Лазарева пожаловалась Белому на тотальную нищету

Сбежавшая после начала CBO телеведущая Татьяна Лазарева** вот уже как 2, 5 года лишена заработка в России.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что Ревва,когда у неё в соседях позор советского да и вообще, кинематографа А. Панин с отёкшей рожей??? Недавно его фото на ФБ было???? Но честно говоря Лазарева нравилась мне только, как женщина, физиологически. А ведь какие были Шац, Лазарева?
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3 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Я рыдаю... Сейчас с пенсии им переведу...
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2 час.
Алексей Тан
Не надо!... не надо расстраиваться и пускать слезу... деньги у НИХ есть, не так много ... как было в России... но ИХ КАГАЛ. на проживание их обеспечивает... то что не по шикуешь!... то это да!.
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2 час.

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