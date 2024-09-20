"Всё, денег нет совсем - устраиваюсь на работу": Лазарева пожаловалась Белому на тотальную нищету

А что Ревва,когда у неё в соседях позор советского да и вообще, кинематографа А. Панин с отёкшей рожей??? Недавно его фото на ФБ было???? Но честно говоря Лазарева нравилась мне только, как женщина, физиологически. А ведь какие были Шац, Лазарева?

Алексей Тан

Не надо!... не надо расстраиваться и пускать слезу... деньги у НИХ есть, не так много ... как было в России... но ИХ КАГАЛ. на проживание их обеспечивает... то что не по шикуешь!... то это да!.