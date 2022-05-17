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Рио Фердинанд: «На 100% уверен, что Роналду останется в «МЮ». Он поможет тен Хагу перезапустить клубную культуру»

Рио Фердинанд уверен, что Криштиану Роналду останется в «МЮ». «Я на 100 процентов уверен, что Криштиану останется в «Манчестер Юнайтед».

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