Россияне вылетели в Дубай, но застряли в аэропорту Абу-Даби

Global look press/IMAGO/Markus Mainka Российские туристы, вылетевшие из Шереметьево в Дубай, провели в воздухе восемь часов и оказались в аэропорту Абу-Даби без какой-либо помощи от авиаперевозчика, сообщил РЕН ТВ один из пассажиров рейса.