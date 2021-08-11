На месте челябинской свалки появился зеленый холм

В областном центре завершается реализация уникального проекта по рекультивации. Начальник управления экологии и природопользования администрации города Челябинска Иван Кинёв рассказал изданию «Полит 74» о ходе работ по рекультивации Челябинской городской свалки.
Популярные статьи
- Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга
- Александр Новиков: Почему живущие в России бизнесмены и журналисты-азербайджанцы не отреагировали на то, что нас назвали свиньями?
- ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
Свежие комментарии