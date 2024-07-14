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Байден осудил покушение на Трампа и призвал к сплочению против насилия

Байден осудил покушение на Трампа и призвал к сплочению против насилия

Президент США Джо Байден осудил покушение на своего политического оппонента, бывшего президента Дональда Трампа, которое произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
А Байда сам это придумал,или кто на бумажке написал?И чем лучше дерьмократия республиканцев?Да пора успокоить Америку,Я не фашист,но США пора ставить на место и свои хотелки пора прекратить по всему МИРУ.Для этого они и HAARP включили,чтобы по их было во всём МИРЕ.https://youtu.be/uZcfGx0FYWo
Правда которую скрывают все государства. Климатическое оружие и изменение климата - только факты
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