Байден осудил покушение на Трампа и призвал к сплочению против насилия

Aнатолий Райков

А Байда сам это придумал,или кто на бумажке написал?И чем лучше дерьмократия республиканцев?Да пора успокоить Америку,Я не фашист,но США пора ставить на место и свои хотелки пора прекратить по всему МИРУ.Для этого они и HAARP включили,чтобы по их было во всём МИРЕ.https://youtu.be/uZcfGx0FYWo