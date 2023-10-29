Гагин назвал шантажом отказ Украины продлевать договор о транзите газа из РФ

Украина отчаянно пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок западного вооружения и даже пошла на шантаж Европы, сообщив об отказе продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию.
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