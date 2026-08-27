Нарисовавшая "Смешариков" девочка приехала в Петербург на студию "Рики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Девочка Ксюша, нарисовавшая в городе Болохово Тульской области героев из мультфильма "Смешарики" на резиновом покрытии детской площадки, приехала в Петербург по приглашению группы компаний "Рики".
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