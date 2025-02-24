Георгиев отразил 33 из 36 бросков «Калгари». Поражение – 12-е в 15 матчах за «Сан-Хосе» при 87,9% сэйвов

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (2:3). В 15 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у россиянина 2 победы и 12 поражений (еще 1 матч остался для голкипера без исхода из-за замены) при 87,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,94.