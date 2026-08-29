Подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит «Элитис» в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Литвы Антанаса Валениса о том, что что Россия может потерять Калининградскую область в войне с НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США могут смягчит...
- "Монахи – кровавы...
- IV Где Киев все-таки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым