Мнение: «Угрозы отобрать у России Калининградскую область – это пустые разговоры», – Виталий Колпашников

Подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит «Элитис» в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Литвы Антанаса Валениса о том, что что Россия может потерять Калининградскую область в войне с НАТО.