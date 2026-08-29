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Мнение: «Угрозы отобрать у России Калининградскую область – это пустые разговоры», – Виталий Колпашников

Мнение: «Угрозы отобрать у России Калининградскую область – это пустые разговоры», – Виталий Колпашников

Подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит «Элитис» в эфире программы «Мнение» прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Литвы Антанаса Валениса о том, что что Россия может потерять Калининградскую область в войне с НАТО.

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