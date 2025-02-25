В РФ предложили платить за электричество по заявленной мощности

Внедрение новых правил оплаты электроэнергии для сдерживания роста тарифов предлагает Минэнерго РФ. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин, передает 360.
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