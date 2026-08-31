Команда ЦВО заняла второе место на соревнованиях спецназа «Вызов-7»

Команда Центрального военного округа впервые завоевала второе место в общем зачете международных соревнований подразделений специального назначения «Вызов-7».
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