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Исследование, проведенное Стэндфордскими психологами, помогло выявить несколько любопытных закономерностей, связанных с эмоциональным состоянием людей

Исследование, проведенное Стэндфордскими психологами, помогло выявить несколько любопытных закономерностей, связанных с эмоциональным состоянием людей

﻿﻿Исследование стэнфордских психологов выявило некоторые интересные закономерности в эмоциональном состоянии людей.

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