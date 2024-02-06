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НОЧЬ Ситуация опасная: в Британии раскрыли, какая катастрофа ждет Украину

НОЧЬ Ситуация опасная: в Британии раскрыли, какая катастрофа ждет Украину

Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times.

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